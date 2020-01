Christian Cueva y Jefferson Farfán con la Selección Peruana. | Fuente: Selección Peruana - FPF

Jefferson Farfán y Christian Cueva son más que compañeros en la Selección Peruana. Su relación va más allá de las canchas. Son amigos. Por eso, con la potestad que ese título le da, la 'Foquita' se refirió a la situación de 'Aladino'.

"Ha vivido muchos inconvenientes en estas semanas, pero confío en que dentro de poco lo veamos haciendo lo que él más sabe hacer. Dentro de poco será el Cueva que siempre fue", indicó en una entrevista a El Comercio.

"Hay diferentes clases de futbolistas en el Perú. Algunos maduran más rápido que otros. El jugador peruano de hoy es más consciente de hacia dónde puede llegar. En la Selección, todos los chicos cambiaron el chip gracias al profesor Ricardo Gareca. Se la creyeron y ahora son muy respetados", complementó Jefferson Farfán.

Christian Cueva no jugó los últimos meses de 2019 con Santos por decisión de Jorge Sampaoli. Es más, el entrenador dio a conocer que no lo tendría en cuenta y el volante regresó a Perú para entrenar con César Vallejo. Sin embargo, cuando se especulaba sobre el futuro del jugador, el DT argentino renunció a su cargo y 'Aladino' volverá a tener una oportunidad.

“No puedo responder porque no lo conozco bien. No sé cuáles son los problemas. Y nunca hablaré de algo que no tiene conocimiento ni calidad para explicar. En el momento adecuado, hablaré sobre eso", dijo Jesualdo Ferreira, nuevo técnico de Santos, al ser consultado por el peruano en su presentación. La ilusión de volver a empezar, está.