Jefferson FArfán pide no lapidar a Kevin Quevedo | Fuente: Selección Peruana

Kevin Quevedo fue separado de la Selección Peruana Sub 23 por temas extradeportivos. Pese a que era la figura de la bicolor, el técnico Nolberto Solano decidió poner mano dura. Pero no es lo único malo que le ha ocurrido al habilidoso jugador. Alianza Lima tampoco lo tiene en sus planes y, hasta ahora, no tiene equipo.

La situación que vive actualmente Kevin Quevedo genera preocupación a muchos porque consideran que es un jugador con mucho potencial, entre ellos está Jefferson Farfán.



"Es un muchacho joven, tengo admiración también por él, me gusta mucho su fútbol. Todos los futbolistas a corta edad cometemos errores, no podemos lapidar a Kevin Quevedo. Todo lo contrario, hay que levantarlo para que salga de esta situación complicada", dijo Farfán en entrevista a El Comercio.

La 'Foquita' considera que 'Kevegol' puede aportar mucho a la bicolor. "Del fútbol peruano, Quevedo es el que más me gusta. Es un muchacho habilidoso, tiene gol y es importante para el futuro de la selección", añadió.

La próxima semana, Jefferson Farfán viajará a España para unirse a la pretemporada de Lokomotiv, equipo con el cual tiene contrato vigente hasta junio 2020. El delantero está en pleno proceso de recuperación de su rodilla izquierda.