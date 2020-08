Jeisson Martínez habló | Fuente: Instagram Jeisson Martínez

Dato: Jeisson Martínez jugó 29 partidos en la Segunda División de España con la camiseta del Fuenlabrada. Anotó en cuatro oportunidades.



“Profesionalmente fue la mejor temporada de mi carrera”, así arrancamos hablando sólo desde el aspecto deportivo con el delantero peruano de 25 años, Jeisson Martínez.

De vacaciones en Europa, se dio un espacio para dialogar en exclusiva con RPP Noticias y contarnos sus nuevos objetivos tras una temporada con mucha continuidad en el Fuenlabrada de la Segunda División de España.

“Mi contrato terminó, ahora estoy libre. Hablé con mi agente, me dijo que esté tranquilo, que me tome una semana para desconectarme, que me olvide de todo y que ya la próxima nos sentaremos a analizar que propuestas tengo. Me gustaría quedarme en España, pero no descarto ningún equipo en Europa. Mi carrera la quiero hacer aquí”, afirmó.

Desde la Selección Peruana todavía no ha recibido comunicación para un posible llamado, pero sabe que repitiendo actuaciones como las del último año jalará la mirada de Ricardo Gareca: “Yo creo que puedo ir, pero eso no depende de mí. Voy a seguir trabajando, esforzándome todo lo que pueda para poder lograr ese objetivo”.