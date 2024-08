Joao Grimaldo y la excepcional jugada en su debut con la camiseta de Partizan del Belgrado [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A lo grande. El extremo peruano Joao Grimaldo debutó este domingo —oficialmente— con la camiseta de Partizan de Belgrado. Pero eso no es todo, pues el futbolista se mandó una jugada excepcional que casi termina en gol.

El equipo local se puso adelante en el marcador por medio de Markovic, quien de cabeza batió al portero del Zeleznicar Pancevo. La alegría se extendió a los 39', cuando Javonovic, también de cabeza, batió al arquero para poner el 2-0.

Ya en el segundo tiempo, el técnico decidió realizar cambios. Así, a los 77', el peruano hace su ingreso al campo de juego para jugar como extremo por derecha. Y justamente por ese lado demostró su calidad. A los 87', recibió el balón y sin problemas superó a dos jugadores, dejándole la pelota a su compañero, quien no pudo rematar de manera correcta.

🚨 La pintura que se metió Joao Grimaldo 🇵🇪 ante dos serbios en su camino al arco rival.



Entró bien "Grimaldovic" en la Superliga de Serbia con el Partizan de Belgrado 🇷🇸.

Joao Grimaldo presentado como nuevo jugador de Partizan

El último miércoles, Partizan de Belgrado anunció la llegada del delantero peruano Joao Grimaldo para las próximas cuatro temporadas.

"Joao Grimaldo es oficialmente nuevo jugador. El contrato se firmó por 4 años", señala el tradicional equipo serbio sobre el exjugador de Sporting Cristal, que vestirá la camiseta '20'.

A través de sus redes sociales, Partizán publicó su primera entrevista con el delantero de la Selección Peruana, que explicó cómo se concretó su llegada.

"Lo que más me gustó fue que el Partizán es un equipo con tradición y muchos títulos ganados. Me encanta especialmente la gran cantidad de seguidores que, según he oído, son increíbles, Así que no puedo esperar a entrar al campo", señaló.

Grimaldo habló sobre sus características de juego. "Soy un extremo que siempre intenta ir hacia adelante y crear ocasiones de gol. Soy rápido, me gusta regatear y también trabajo en equipo", finalizó.