¡Oficial! Joao Grimaldo es presentado como nuevo jugador de Partizán de Belgrado

Joao Grimaldo inicia una nueva etapa en su carrera. Este miércoles, Partizán de Belgrado confirmó al delantero peruano de 21 años como su nuevo fichaje para las próximas cuatro temporadas.

"Joao Grimaldo es oficialmente nuevo jugador. El contrato se firmó por 4 años", señala el tradicional equipo serbio sobre el exjugador de Sporting Cristal, que vestirá la camiseta '20'.

A través de sus redes sociales, Partizán publicó su primera entrevista con el delantero de la Selección Peruana, que explicó cómo se concretó su llegada.

"Lo que más me gustó fue que el Partizán es un equipo con tradición y muchos títulos ganados. Me encanta especialmente la gran cantidad de seguidores que, según he oído, son increíbles, Así que no puedo esperar a entrar al campo", señaló.

Grimaldo habló sobre sus características de juego. "Soy un extremo que siempre intenta ir hacia adelante y crear ocasiones de gol. Soy rápido, me gusta regatear y también trabajo en equipo".

Grimaldo y su mensaje a los hinchas de Partizán

Grimaldo, además, reveló que ya observó el derbi Partizán y Estrella Roja. "Sí, vi y escuché sobre ese partido. Ambiente increíble y fútbol intenso. ¡Estoy emocionado de ser parte de esto y haré todo lo posible para ayudar al equipo a ganar el derbi!", apuntó.

Para finalizar, envió un mensaje a los aficionados del equipo serbio. "El Partizan es un gran club y tenemos la responsabilidad de ganar cada partido que jugamos". Daré el 100% en cada partido para conseguir los objetivos del club", finalizó.