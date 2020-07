Luis Abram, central del Vélez. | Fuente: AFP

Gracias a sus buenas actuaciones en el Vélez Sarsfield, el defensa peruano Luis Abram (24 años) está en la mira de diferentes equipos extranjeros. Desde México señalan que dos de los equipos más poderosos de la Liga MX se "pelean" por su fichaje.

Nos referimos al Toluca y al América de acuerdo a información de TV Azteca. "¡Auténtica batalla! Los equipos de la Liga MX siguen buscando fichajes de cara al torneo Guardianes 2020, y son dos equipos los que estarían interesados en fichar a la última hoya peruana: Luis Abram del Vélez Sarsfield", publicó el medio mexicano.



Asimismo se informó que las 'Aguilas' buscan reforzar su línea defensiva con el central de la Selección Peruana, quien podría ocupar la plaza de extranjero que dejó el ecuatoriano Renato Ibarra.

Eso sí, se dejó en claro que tanto Toluca y América deben luchar económicamente con "equipos europeos como Galatasaray, Bologna, Getafe y Real Betis".

En RPP Noticias, el directivo de Vélez, Rodrigo Rapisardia, señaló que hasta el momento el club argentino no ha recibido ninguna oferta por Abram. "Nosotros consideramos ofertas cuando vienen formalmente, cuando llega un ofrecimiento formal de un club interesado en los servicios en este caso de (Luis Abram) y la verdad que no, no hemos recibido", sostuvo.

Abram, que tiene contrato con Vélez hasta junio del 2021, está valorizado en 6.8 millones de euros por el portal Transfermarkt.