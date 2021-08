Luis Advíncula en Boca. | Fuente: Boca Juniors

Luis Advíncula dio sus primeras palabras después de su primer partido con la camiseta de Boca Juniors. El lateral de la Selección Peruana se mostró contento con su debut y dijo que no tiene problemas de jugar como carrillero e incluso a modo de broma sostuvo que podría "ponerse los guantes" de arquero con tal de jugar como titular.

"Con tal de jugar me pongo los guantes... Yo me siento cómodo jugando de 4 porque jugué siempre ahí, pero de carrilero no me disgusta. Pero con tal de jugar, como digo, juego donde sea. Uno viene a Boca a ganar títulos. Eso es lo que más me sedujo de venir. Boca siempre pelea y gana títulos”, indicó 'Bolt'.

Sobre sus características de juego, sostuvo: "Soy un lateral que me gusta ir al ataque, me gusta pasar mucho, es una de las causas que decidí venir porque Boca es un equipo grande que siempre ataca y que siempre sale a ganar los partidos. Tiene la obligación de ganar donde sea", agregó.

Eso sí, Advíncula destacó que aún no llega a su mejor nivel. “Del ritmo de juego argentino es muy intenso, se parece mucho al de la Segunda de España que es más así. Me costó porque venía de 20 días de hacer poco, estuve siete días encerrado en un hotel, no pude hacer mucho. Pero poco a poco voy a ir agarrando el ritmo del grupo”, expresó a la prensa.

El exjugador de Rayo Vallecano también resaltó el apoyo que ha recibido de sus compañero, especialmente de Carlos Zambrano que lo ayuda adaptarse a la disciplina de Boca Juniors.

"Con Carlos nos conocemos desde los 17 años, nos conocemos todo una vida. Tenerlo en la cancha me sirvió de mucho porque ya nos conocemos con mirarnos", concluyó.

