El defensa de la Selección Peruana, Luis Advíncula, llegó la temporada 2018-19 a Rayo Vallecano y rápidamente se integró al plantel español, que lucha la permanencia en la Liga de España.

Advíncula, que es titular indiscutible para el entrenador Míchel, no ocultó sus deseos de seguir en el Rayo Vallecano. "Estoy contento aquí, me están tratando muy bien. Esperamos alargar esto", reveló a Unión Rayo, en declaraciones que reproduce AS.

"La idea es quedarme en el Rayo Vallecano. El primer objetivo es quedarse en Primera y luego ya se verá", agregó Advíncula, quien tiene continuidad en el campeonato español: “Estoy contento por estar jugando".

Advíncula está cedido, pero el Rayo puede hacer efectiva la cláusula de compra.

Rayo Vallecano se ubica en el puesto 18 de la Liga y está comprometido con el descenso.