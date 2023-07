Camino europeo: Luis Iberico fue presentado como nuevo jugador del Riga FC de Letonia

Comienza su camino en Europa. El futbolista peruano Luis Iberico fue anunciado de manera oficial este sábado como nuevo jugador del Riga FC de la liga de Letonia, con lo que tendrá la primera experiencia en el extranjero en lo que va de su trayectoria.

“¡Oficialmente podemos anunciar que hemos firmado un contrato con el mediocampista peruano Luis Iberico de 25 años! ¡Bienvenido a Riga, Luis!”, señaló el club del ‘Viejo Continente’ a través de sus redes sociales.

Un día antes, Melgar dio a conocer la marcha de Luis Iberico, quien con el conjunto rojinegro alcanzó a jugar 145 partidos oficiales con el saldo de 36 goles y seis asistencias. Además, fue clave en la última campaña de los arequipeños en la que llegaron a semifinales de la Copa Sudamericana 2022 y el subcampeonato de la Liga 1.

Riga FC, nuevo equipo de Luis Iberico

Riga FC juega en la Primera División de Letonia, denominada Virsliga. En dicha escuadra también está el peruano Gustavo Dulanto, quien no ha jugado partido oficial alguno desde agosto del 2022.

Riga cuenta en su palmarés con tres títulos nacionales, con la particularidad que todos fueron de forma consecutiva entre el 2018 y 2020. Ahora, busca hacer otra vez con el campeonato local, dado que este se encuentra a mitad de camino (finaliza en noviembre) y por el momento son líderes con 49 unidades, un punto más que el RFS, su más cercano perseguidor. De sumar su cuarta estrella, accederá a la fase previa de la Champions League para el curso 2024-25.

Luis Iberico llega a un equipo con campeonato en curso y que también pretende avanzar en la UEFA Conference League. Por la primeraa ronda de clasificación chocará con el Vilginkur de Islandia, siendo el partido de ida en Letonia el 13 de julio y la vuelta una semana después.

Luis Iberico y su despedida de Melgar

Luis Iberico ha pasado por todas las categorías de la Selección Peruana y también ya fue considerado por el técnico Juan Reynoso en su actual periodo, destacando el gol que le anotó a Bolivia en Arequipa.

A nivel de clubes su carrera la inició como profesional el 2014 en Universidad San Martín. Tras ello recaló entre 2017 y 2019 en Melgar, para después marcharse a UTC. Volvió al ‘Dominó’ en 2021, ya afianzado como pieza fundamental del ataque. El delantero se despidió del ‘León del Sur en redes sociales antes de comenzar un nuevo ciclo en el Riga FC.

“Desde mi llegada al club viví momentos inimaginables y que jamás olvidaré, ayudando a colocar a nivel local e internacional al “Dominó” y a Arequipa como grandes exponentes del fútbol peruano. No me alcanzan las palabras para explicarles todo lo que significan y significarán estos colores para mí. Solo me queda agradecer de todo corazón a toda la hinchada rojinegra por hacerme sentir como un arequipeño más durante estos 6 grandiosos años y regalarme experiencias que ni en mis sueños más grandes imaginé”, expresó.

