Miguel Trauco: "en Flamengo no me daban oportunidades por no ser brasilero". | Fuente: AFP

Aldo Corzo entrevistó a Miguel Trauco a través de la cuenta de Instagram de la Federación Peruana de Fútbol y, entre las preguntas que le hizo a su compañero en la Selección Peruana, le consultó por su paso por Flamengo.

Como se recuerda, Trauco llegó al 'Mengao' entre el 2017 y 2019; sin embargo, sobre todo en los dos últimos años, no tuvo muchas chances de ser titular ni tener minutos en los partidos que disputaba.

"Creo que por no ser brasilero no me daban oportunidades. Recuerdo que cuando entraba yo hacía uno o dos pases gol, pero al siguiente partido estaba en la banca de nuevo", lamentó el actual lateral de Saint Étienne.

"No me daban continuidad, siempre se fijaron más en mis errores y no en lo que yo podía brindarle al equipo", sostuvo el lateral izquierdo de la Selección Peruana, quien disputó 53 partidos en el 2017, 10 en el 2018 y 12 en el 2019 con la camiseta del 'Fla'.