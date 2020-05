Miguel Trauco contó cuando Raheem Sterling le negó el intercambio de camiseta. | Fuente: AFP

Este lunes Aldo Corzo tomó la cuenta de Instagram de la Federación Peruana de Fútbol y entrevistó a Miguel Trauco. A lo largo de la conversación, el lateral izquierdo de la Selección Peruana reveló un curioso incidente durante sus inicios con la 'blanquirroja'.

Fue en el 2014, cuando a Perú le tocó enfrentar a Inglaterra en el estadio de Wembley al mando de Pablo Bengoechea. "Yo había ido a ver el partido, porque no me metieron. Pero igual quería cambiar la camiseta con cualquiera", comentó Trauco.

"Justo después del partido me encontré a (Raheem) Sterling, en esa época jugador de Liverpool, y ya había practicado cómo tenía que pedirle la camiseta en inglés. Pero choteó", contó el actual lateral de Saint-Étienne respecto al futbolista inglés, actual Manchester City.

Asimismo, contó que desde esa oportunidad, dejó de pedir intercambio de camisetas. "Desde ahí nunca más pido, me di media vuelta. Solo lo pido si son amigos que sé que no me van a negar, pero si no, no", precisó Trauco.

Como se recuerda, en ese compromiso amistoso la 'blanquirroja' perdió por 3-0 ante los locales, previo al inicio del Mundial Brasil 2014.