Miguel Trauco queda libre: San José Earthquakes comunica que el peruano sale del equipo tras la MLS 2023

Miguel Trauco fue parte de la presente temporada de la MLS con el San José Earthquakes, aunque su futuro con ese conjunto se definió.

Y es que por medio de un comunicado en su página web, compartido también en sus redes sociales, San José Earthquakes dio cuenta de la salida de Miguel Trauco del primer equipo. Es más, el popular 'Genio', con pasado con la camiseta de Universitario de Deportes en el fútbol peruano, no es el único que se da en el corto plazo en el cuadro del estado de California.

"Los 'Quakes' no van a ejecutar la opción de contrato de ocho jugadores: Oskar Ågren, Nathan, Keegan Tingey, y Miguel Trauco; y los volantes Cam Cilley, Judson, Jamiro Monteiro y Tommy Thompson", es lo que indica el club.

NEWS: Earthquakes Announce Roster Moves Ahead of 2024 MLS Season — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) December 1, 2023

Miguel Trauco, punto final en el San José Earthquakes

Asimismo, comunicó que otros futbolistas que se marchan tras la campaña en el campeonato local son Ayo Akinola and Matthew Hoppe.

No obstante, no todo es salidas en el ahora excuadro del lateral zurdo peruano. Se confirman las permanencias de jugadores como Carlos Akapo, Daniel Munie, Michael Baldisimo, Jackson Yueill, Ousseni Bouda, Will Richmond y el brasilero Antonio Rodrigues.

En la temporada 2023 de la MLS, Miguel Trauco jugó 2026 minutos con la camiseta del San José Earthquakes. En los 28 partidos que disputó, en 24 fue titular y anotó tres goles. Además, recibió dos tarjetas amarillas y fue expulsado.

Por ejemplo, en el mes de julio fue incluido en el 11 ideal de la fecha 25 de la MLS por su golazo de zurda al Seattle Sounders, en donde se desempeña el delantero Raúl Ruidíaz.

Anteriormente, también jugó en otros clubes como Saint-Étienne, Flamengo, y Unión Comercio. Con el cuadro tarapotino debutó en la liga peruana de primera división.

