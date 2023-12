Jorge Fossati sobre su posible llegada a la Selección Peruana: "Lo que juega en contra de aceptar es el tiempo"

Jorge Fossati, actual entrenador de Universitario, es una de las opciones que baraja la Federación Peruana de Fútbol (FPF) como nuevo director técnico de la Selección Peruana.

Su contrato en Universitario de Deportes va hasta fines de 2024 y el mismo Jorge Fossati, en conversación con Quiero Fútbol de Sport890, dio cuenta del interés de parte de la FPF. En la conversación, el estratega de la tienda crema fue consultado puntualmente si será el flamante DT de la blanquirroja en el corto plazo.

"No sé. Si me guío por estos últimos tres o cuatro meses, yo siempre los eludía. Salía por cualquier lado porque era improcedente que yo hablara de la selección. En los últimos partidos, con gente de la prensa directamente hacía silencio. No hablaba", dijo Fossati.

Fossati dirigió su primera temporada en la 'U'. | Fuente: @Universitario

La palabra de Jorge Fossati por la Selección Peruana

Más adelante, comentó que se siente halagado en ser considerado por parte de la FPF como uno de los posibles reemplazantes de Juan Reynoso.

"Esto de mi trabajo también se decide con la familia. Uno empuja para un lado y para el otro para que lo entiendan o lo frenen. En este caso en particular, a mí me honra que una selección de un país en donde yo estoy trabajando me venga a buscar. Es para darle más valor por el lugar en donde te conocen. Por supuesto que me honra. Necesitaríamos estudiarlo porque no tengo ninguna posición tomada más allá del orgullo. Había un técnico trabajando y yo me metá en lo mío. Teníamos las finales y yo estaba en otra cosa. Después de eso, vine para acá para no interferir allí y estoy tratando de disfrutar de las vacaciones", sostuvo.

No obstante, Jorge Fossati dio cuenta de que no es fácil ponerse el buzo de Perú debido a los tiempos que maneja con la 'U'.

"Lo que juega en contra de la posibilidad de aceptar este proyecto es el tiempo. Yo no puedo estar con Universitario y decir 'bueno, espérenme a ver si llego a un acuerdo o no con la gente de la FPF. Nos vamos a tomar diez días. No, no'. En diez días está volviendo Universitario a hacer la pretemporada. Estamos tomando decisiones respecto al plantel del 2024", remarcó el estratega.



En tanto, la pretemporada en Universitario está programada, aproximadamente, para el 20 diciembre del presente año. La Noche Crema 2024, por ejemplo, está agendada para el sábado 20 de enero.

Hasta el momento, Fossati ha ganado la Liga 1 Betsson con el cuadro crema y su equipo jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

