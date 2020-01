Miguel Trauco tiene 16 partidos jugados en la temporada con Saint Etienne. | Fuente: Prensa Saint Etienne

Miguel Trauco cree que la derrota recibida recientemente ante PSG puede servir de motivación para el Saint Etienne. En conferencia de prensa, el lateral peruano destacó las revanchas que te da el fútbol y expresó su deseo de que ese golpe sea visto como un incentivo para querer ganar el siguiente duelo frente al Nantes.

"La derrota ante PSG nos duele, pero ese dolor hay que convertirlo en motivación para salir victoriosos en el próximo partido. Lo lindo del fútbol es que te da revanchas, haremos lo posible para redimirnos rápidamente. Siempre entro al campo con la intención de hacer mi mejor esfuerzo, ya sea para anotar o que mis compañeros marquen", dijo.

Por otro lado, Miguel Trauco habló sobre su adaptación a la Ligue 1 cuatro meses después de haberse incorporado al Saint Etienne. El marcapunta de 27 años reconoció que el nivel del torneo francés le sorprendió, más aún jugando hace poco en una liga competitiva como la brasileña.

"Ya han pasado más de cuatro meses desde que llegué a Francia. Tuve que adaptarme al clima, a la ciudad, a mis compañeros, al club y también al fútbol francés, que es bastante diferente al que se practica en Sudamemérica. Viniendo de un campeonato tan técnico como el Brasileirao, no me pensé que la Ligue 1 me sorprendería", sentenció.