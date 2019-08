Miguel Trauco ahora juega en la liga francesa. | Fuente: San Etienne

Miguel Trauco (26 años) debutó el reciente sábado como nuevo jugador del Saint Etienne y tuvo una destacada presentación. El defensa peruano jugó todo el partido en el triunfo ante Dijon por la primera fecha de la Liga de Francia temporada 2019-20.

Asimismo, Trauco destacó la confianza que le brinda su entrenador Ghislain Printant. “La confianza que me brindó el entrenador fue enorme. Desde el primer día me dijo que sería titular y como le dije a mi empresario sentí que me valoran. Eso hace que uno crezca y que se sienta seguro de su trabajo”, señaló en entrevista con Fox Sports Radio Perú.

En otro momento, el jugador de la Selección Peruana se refirió a la llegada de Cristian Benavente al Nantes y además habló sobre la posibilidad que Christian Cueva juegue en la Ligue 1.

"(Sobre el arribo de Benavente) Estuve atento a la noticia. De hecho, es importante que más jugadores puedan venir por aquí. Estuve escuchando también que (Christian) Cueva puede ser que venga... sería una buena opción para todos estar en un buen nivel", agregó.