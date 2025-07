Nolberto Solano sobre su llegada a la Selección de Pakistán: "Estos son los retos que hay que asumir"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El fútbol puede llevarte a lugares impensados, y eso es lo que está viviendo Nolberto Solano. El técnico nacional acaba de ser anunciado como nuevo estratega de la Selección Sub 23 de Pakistán, uno de los desafíos —en palabras del propio exfutbolista— más "grandes de su carrera".

En conversación con De una de Radio Ovación, el exasistente de la Selección Peruana dijo que Pakistán en un país que no cuenta con una liga profesional, pero están buscando de profesionalizar el fútbol.

"Es un desafío grande porque Pakistán es un país que está en desarrollo con el fútbol. No tiene una liga profesional, pero tiene futbolistas a nivel amateur que tratan de ir creciendo, quieren profesionalizar el fútbol en algún momento y que sus participaciones a nivel internacional mejoren", indicó en un inicio.

"Ellos entienden la realidad y dónde se encuentran. Ellos saben que este es un plan a largo plazo. Uno en esta carrera tiene que escarbar, luchar y ganarse un puesto. Yo no soy el Ñol Solano que jugó al fútbol. Soy un técnico más que busca un espacio, hacer una carrera y estos son los retos que hay que asumir", complementó.

¿Por qué la Selección de Pakistán Sub 23?

Al ser consultado sobre por qué tomará la Selección de Pakistán Sub 23, dijo que la intención de los dirigentes es ver "cómo se adapta" y "ver la posibilidad de que trabaje con la selección mayor". "Es un año de contrato con posibilidad de extensión. No hay presión, no hay apuro, pero uno tiene que mostrar el trabajo", indicó.

Por otro lado, dijo que en Inglaterra hay varios jugadores de sangre pakistaní en Primera y Segunda División, lo cual puede ayudar a la Selección a mejorar su nivel.

"Acá en Inglaterra hay mucho futbolista de sangre pakistaní que juegan en la segunda o tercera división y serían un empuje para la selección de Pakistán", dijo.

Por último, confirmó que está esperando el permiso de trabajo para viajar a Pakistán y empezar a trabajar. "Estoy esperando el permiso de trabajo, creería que ya a partir de la próxima semana estaría viajando", finalizó.