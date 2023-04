El futbolista del Silkeborg danés confirmó acercamiento con la Selección Peruana y tomará un posible llamado con “responsabilidad” | Fuente: Discovery+ | Fotógrafo: Oliver Sonne

Oliver Sonne es una de las joyas del fútbol danés. A sus 22 años, el lateral derecho de ascendencia peruana se viene haciendo un nombre en el Silkeborg. Tras varios rumores de su posible convocatoria a la Bicolor, el propio jugador confirmó que sí existe un acercamiento con la dirigencia.

En una entrevista para Discovery+, el futbolista indicó que se encuentra emocionado y que tomará una posible convocatoria a la selección con responsabilidad.

"Ahora ha surgido una oportunidad con Perú que no ha surgido aquí en Dinamarca. Así que, obviamente, quiero aprovecharla. Voy a tomar la responsabilidad", indicó en un primer momento.

"Por supuesto que es emocionante. Ellos comenzaron contactando a mi agente y él me informó lo que sucedía. Vimos que era algo interesante y le dije que siga adelante. Ahora mismo no estoy seguro de dónde estamos exactamente, pero creo que estamos en buen camino", complementó.

"Es mi agente quien está haciendo todo. No quiero pensar mucho en eso ya que tengo algunos partidos muy importantes con Silkeborg, así que es mejor que me centre en mi club. Le he dicho a mi agente que resuelva y se encargue de lo otro", finalizó.

Sonne conoce a los futbolistas de la Selección Peruana

Al ser consultado sobre si ha visto algunos partidos de Perú, indicó que pudo apreciar los últimos encuentros amistosos de la Bicolor y destacó la labor de Luis Advíncula.

"He echado un vistazo a algunos de los partidos de Perú. Tuvieron dos encuentros amistosos hace poco y veo que tienen un lateral derecho con bastante experiencia, así que hay alguna oportunidad por ese sector, aunque también va a depender de mi rendimiento".

Por último, aseguró que siempre ha sabido de dónde viene, a pesar de haber pasado todo su infancia y adolescencia en Dinamarca.

"Siempre he sabido de dónde vengo, pero nunca había pensado que era una posibilidad para mí ir a Perú y jugar por ellos. Todo ha sucedido de manera muy rápida y diferente. Podría jugar con el equipo nacional de Perú y eso es emocionante para mí", afirmó.

"He pasado mi infancia y he crecido aquí en Dinamarca, así que soy principalmente danés. Pero también debo reconocer que en el mundo del fútbol hay pocas oportunidades y esto se trata de aprovechar las oportunidades y el momento", culminó.





