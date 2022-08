Oliver Sonne se quedó a poco de clasificar a la Europa League. | Fuente: Instagram

Oliver Sonne tendrá presencia en la Conference League. Silkeborg, equipo del lateral derecho con ascendencia peruana, jugó este jueves frente al HJK como visitante.

El duelo se dio en el marco de la fase previa de clasificación a la Europa League. Con Oliver Sonne durante todo el partido (recibió una tarjeta amarilla) en el JYSK, el Silkeborg de Dinamarca igualó 1-1. Tras el 1-0 en contra de la ida fue eliminado, por lo que en la temporada 2022-23 estará en la fase de grupos de la Conference League.

Hay que tener en cuenta que la Roma, que dirige el portugués José Mourinho, es el vigente campeón del certamen del Viejo Continente. Sonne no la tiene fácil, pero con el Silkeborg buscará dar más que una sorpresa.

La Selección Peruana le abre la puerta a Oliver Sonne

Oliver Sonne tiene pasado en el HB Koge. | Fuente: Silkeborg IF

El último miércoles, el defensa dio una entrevista con RPP Deportes en la que comentó la chance que tiene para vestir la camiseta de la Selección Peruana.

"Mi agente ya hizo contacto con uno de los miembros de la Federación Peruana de Fútbol. De hecho, en este momento está trabajando en localizar la documentación que demuestre que mi abuela nació en Perú para concretar mi vínculo con ustedes", contó.

Además, Oliver Sonne confirmó que le gustaría ser parte de la Selección Peruana. Sería dirigido por Juan Reynoso en la blanquirroja.

"Honestamente, no creo que pueda elegir entre ambos en este momento, pero si Perú me diera la oportunidad de jugar como lateral derecho, encantado", remarcó el lateral de Silkeborg.

Sonne y la chance de jugar en la Selección Peruana

Por último, respondió sobre si es que tiene referencias en el equipo bicolor. De darse su llegada, se dará un caso similar al de Gianluca Lapadula.

"Conozco muchos porque los he visto jugar, recuerdo sus rostros, pero no me sé sus nombres, debido a que son algo difíciles de pronunciar. Tengo una idea general de quiénes integran la selección", sostuvo.

NUESTROS PODCAST

¿Qué significa que Perú lleve 31 años sin reportar nuevos casos de poliomielitis?

Gracias al esfuerzo de miles de profesionales de la salud que, por décadas, han llevado la vacunación para niños y niñas hasta los poblados más apartados del país, el Perú conmemoró hoy 31 años sin nuevos casos de poliomielitis de virus salvaje.