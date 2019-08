Marsella vs. Saint Etienne por la Ligue 1 | Fuente: Marsella

Saint Etienne vs. Olympique de Marsella se verán las caras este domingo, 1 de setiembre, por la fecha 4 de la Ligue 1. El partido se jugará en el Stade Vélodrome, a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana). Miguel Trauco fue convocado para este duelo. Toda la información lo podrás seguir minuto a minuto por RPP.pe.

El técnico del Saint Etienne, Printant Ghislain, convocó a Miguel Trauco para este partido. El lateral izquierdo no estuvo a mitad de semana (ante Lille) debido a una fatiga en el esquiotibial izquierdo. No se ha confirmado si el peruano estará desde el arranque o no en el Vélodrome.

Lo único cierto es que, tras este partido, Miguel Trauco tiene que viajar a EStados Unidos para unirse a la Selección Peruana que jugará amistosos ante Ecuador y Brasil.

En la fecha anterior, el equipo del peruano cayó 3-0 ante el Lille. Ahora espera reencontrarse con una victoria que lo ayude a escalar en la tabla de posiciones.



El Olympique de Marsella viene de ganar 2-1 al Niza. En la tabla de posiciones, ambos equipos tiene con 4 puntos.