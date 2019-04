Claudio Pízarro y Paolo Guerrero en Bayern Munich. | Fuente: Twitter

En entrevista con Transfermarkt, Claudio Pizarro Dávila se refirió a la actualidad de su hijo Claudio Pizarro en el Werder Bremen. Para él, el ‘Bombardero de los Andes’ con 40 años representa una referencia para los jugadores más jóvenes en el club alemán.

“Miro cada uno de sus juegos y veo que ya no está corriendo tanto y se está desacelerando. Pero siempre le digo eso directamente. Lo que lo distingue hoy no es solo su papel como jugador, sino también que apoya a sus compañeros de equipo con su experiencia, más o menos como un consultor de equipo”, declaró.

Pizarro Dávila señaló que el experimentado delantero peruano es más conocido en Alemania que en Perú y que fue importante para la llegada de Paolo Guerrero al fútbol alemán.

"Cuando Claudio fue a Alemania, todavía era bastante desconocido en Perú. Pero él aseguró que Paolo Guerrero pudiera venir a Alemania, mientras que Jefferson Farfán también se fue a Europa. Ambos lograron mucha más fama en Perú que Claudio", agregó.

Además señaló que Claudio Pizarro no fue convocado al Mundial Rusia 2018 por un tema de edad. "A Claudio le hubiera gustado jugar el Mundial. Perdió la carrera contra el tiempo. Guerrero y Farfán son más jóvenes. La participación les volvió a dar mucho más prestigio, pero el hecho de que se hayan allanado en el camino es el mérito de Claudio".

Finalmente, Pizarro Dávila destacó que en Perú no valoran lo que su hijo hizo en Europa por el fútbol peruano. “La prensa aquí, desafortunadamente, piensa que Claudio no ha logrado nada para el Perú. No sabes lo que hizo para el fútbol en Perú desde Alemania. Además de Nolberto Solano, quien fue de Argentina a Newcastle en 1998, fue solo uno de los dos profesionales peruanos en Europa”, culminó.

Hay que indicar, que Pizarro se alista para el choque entre Werder Bremen versus Bayern Munich por la ida de la final de la Copa Alemana.