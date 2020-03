Jorge Ameal: "dijimos que Carlos Tévez no tenía nada que envidiarle a Guerrero y así fue". | Fuente: AFP

Una nueva historia se abrió paso durante la cuarentena en Boca Juniors y se trata de la posible llegada de Edinson Cavani. Al respecto, Jorge Ameal, presidente del club, se refirió a los fichajes y hasta recordó a Paolo Guerrero.

"A nosotros nos llena de orgullo que un jugador como Cavani diga que quiere vestir la camiseta de nuestro club", dijo Ameal en el programa Azul y Oro.

Sin embargo, lejos de las esperanzas de Jorge Bermúdez, miembro del consejo de fútbol del club, respecto a la llegada del uruguayo al decir que "podría ser muy pronto", el presidente descartó: "la realidad es que la economía nuestra no es la de Cavani".

Además, en reiteradas oportunidades, Amor Ameal ha dejado claro que si cuenta con Carlos Tévez en el ataque, no le urge ir por un delantero de renombre y alto costo.

En este punto, llegó a comparar el caso del capitán de la Selección Peruana con el del jugador del PSG: "Antes de Cavani hablábamos de Guerrero", recordó.

"Decíamos que Carlitos (Tévez) no tenía nada que envidiarle a (Paolo) Guerrero y así fue. No tuvo nada que envidiarle, ¿o no? Por eso tenemos que pensar más en nuestros jugadores y creer en ellos", agregó el representante 'xeneize'.

Por último, no dejó de elogiar la capacidad del uruguayo: "Eso sí, nadie va a discutir que Cavani es un gran jugador", finalizó Ameal.

Como se recuerda, Paolo Guerrero fue uno de los posibles fichajes más sonados para Boca Juniors para la temporada 2020. Sin embargo, quien finalmente llegó fue el defensa central peruano Carlos Zambrano.