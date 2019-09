#Futbol910 @JoseBeraldi candidato a presidente de Boca: "Si soy presidente me gustaría traer a Felipe Melo y si estaba ahora como presidente Dani Alves no se me escapaba. Otro que me gustaría es Paolo Guerrero y Edinson Cavani que quiere pegar la vuelta". @TotiPasman pic.twitter.com/ntAzx6AKXy