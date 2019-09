Alondra García Miró descartó planes de boda con Paolo Guerrero | Fuente: Instagram

La modelo y empresaria Alondra García Miró terminó con los rumores de una boda este año con el futbolista Paolo Guerrero, como se venía especulando en las últimas semanas. García Miró, quien este jueves 12 de setiembre inaugura "Mercatto Verde", salió al frente y descartó los planes de matrimonio con Paolo Guerrero en este 2019 por estar "enfocada" en su trabajo.

"En realidad no sé de dónde han sacado ese rumor, pero no es verdad, es mentira. Aprovecho en aclararlo porque ya que me preguntan tanto y lo he respondido varias veces, pero lo vuelvo a aclarar, no hay planes de matrimonio ni nada", contó a "En boca de todos".

Alondra destacó que su tiempo se divide entre el restaurante y la carrera de actriz que espera seguir. "Creo que ha sido un buen año, un año muy positivo, y estoy contenta, espero que continúe así", mencionó.

García Miró tiene muchos poryectos en los próximos meses, uno de ellos, el inicio de grabaciones de la serie "Princesas", dirigida por Miguel Zuloaga.

SOÑA PETA DEFIENDE A ALONDRA

Para algunos, Alondra García Miró fue el amuleto del delantero peruano en la Copa América Brasil 2019, pero otros solo se limitaron a criticar o incluso a calificarla de “salada” cuando Perú perdió 3-1 ante Brasil.

Pero Doña Petronila, mamá de Paolo Guerrero, no dudó en salir en defensa de la modelo y aclarar que el triunfo de la ‘bicolor’ era responsabilidad de los jugadores nacionales.

“Son las circunstancias, ya dependía de los hombres que están ahí metidos, que están dentro de la cancha. No tiene la culpa. Cuando ella [Alondra García] ha estado también allá han ganado”, dijo en entrevista con “En boca de todos”.