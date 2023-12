Paolo Guerrero cerca de irse de LDU: "Si la dirigencia no me quiere, tendré que buscar a dónde voy"

Paolo Guerrero celebró el domingo un nuevo título en su carrera al coronarse campeón de la LigaPro de Ecuador. Sin embargo, en medio de las celebraciones, se informó que su continuidad peligra en el equipo albo, ya que su presencia dependía del entrenador Luis Zubeldía.

Este miércoles, Paolo Guerrero reveló que su futuro queda en manos de la dirigencia de LDU. Además, destacó la confianza que le brindó el DT Zubeldía.

"(Zubeldía) me dejó jugar a gusto, me dio confianza. Fueron lindos momentos. Aprecié todo su trabajo. Me encantaría quedarme, pero es un tema que yo no lo resuelvo. Es de los directivos", señaló al programa Cómo te va, de DSports Radio.

Asimismo, el 'Depredador' recordo su paso por Racing Club, club donde se marchó por ser suplente en el equipo que en ese entonces dirigía Fernando Gago. "Me hubiese encantado quedarme en Racing, pero necesitaba jugar. No podía estar compitiendo 20 o 25 minutos".

"Conversé muchas veces con Gago, le expliqué. Yo estaba feliz en Racing, pero necesitaba jugar. Tuve que hablar con el presidente. Yo no fui a Racing por dinero. No tenía un buen salario. Mi objetivo era ganar la Libertadores", apuntó.

¿Podría regresar a Racing?

"Yo no cierro las puertas a ningún club, menos a Racing. Tengo un cariño enorme en LDU, me gustaría quedarme. Si la dirigencia no me quiere o lo que, sea tendré que buscar para dónde voy", culminó.

Títulos de Paolo Guerrero:

Bundesliga con Bayern Munich - 2004-05

Copa de Alemania con Bayern Munich - 2004-05

Copa de la Liga con Bayern Munich - 2004-05

Supercopa de Alemania con Bayern Munich - 2004-05

Bundesliga con Bayern Munich - 2005-06

Copa de Alemania con Bayern Munich - 2005-06

Copa Intertoto con Hamburgo - 2007

Mundial de Clubes de la FIFA con Corinthians - 2012

Campeonato Paulista con Corinthians - 2013

Recopa Sudamericana con Corinthians - 2013

Campeonato Carioca con Flamengo - 2017

Taça Guanabara con Flamengo - 2018

Copa Sudamericana con LDU - 2023

Liga Pro de Ecuador con LDU - 2023

