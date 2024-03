Luis Zubeldía reveló la razón del fichaje de Paolo Guerrero en LDU Quito: "Era la frutilla del postre"

Paolo Guerrero ha dejado huella en LDU Quito. En su paso por el equipo ecuatoriano, se consagró campeón nacional y campeón de la Copa Sudamericana.

Uno de los principales artífices de su llegada al ‘Albo’ fue Luis Zubeldía. El técnico argentino confesó, en una entrevista para Fútbol 90 de ESPN, que pidió al delantero porque sentía que encajaba con la idea de juego que tenía.

"Era toda una apuesta, porque era un jugador grande, grande edad, pero, yo cuando contrato a un jugador, llamo a todo el mundo, hasta al utilero del equipo donde está jugando", indicó en un primer instante

"Lo importante es contratar a jugadores que uno siente que encajan en la idea, porque después es mucho más fácil pedirle", complementó el estratega.

Paolo Guerrero era la frutilla del postre

Por otro lado, indicó que Paolo Guerrero, gracia a su experiencia, le podría dar una doble labor en el ataque. Además, afirmó que el Depredador, estando bien, es un jugador fundamental.

"En el caso de él, yo ya llevaba un tiempo en Liga, necesitaba las tomas de decisiones dentro del área, necesitaba que se transforme en nueve y medio en algún momento que pudiera cambiar la organización. Esto de nueve y medio no te lo da cualquier nueve (...) Esto en la altura es muy importante partir con una buena técnica. No importa si tiene 38 o 39 años, no importa. Si está sano y está entrenando bien", complementó.

"Dije ya está, encaja perfecto, porque yo ya tenía lo otro. Me daba todo esto... las resoluciones. Y este jugador era fundamental. Era como la frutilla del postre de la idea", finalizó.

