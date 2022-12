Paolo Guerrero cumplirá 39 años el próximo 1 de enero. | Fuente: Avaí

El futuro de Paolo Guerrero es una incertidumbre. El delantero peruano de 38 años continúa entrenando en solitario mientras define su nuevo equipo, ya que en septiembre pasado se confirmó su salida del Avaí de Brasil.

Este miércoles, el periodista argentino Maximiliano Ertola de Radio la Red, en comunicación con RPP, señaló que es la "lejana" la posibilidad que Paolo Guerrero llegue como fichaje a Vélez Sarsfield para la temporada 2023.

"En las últimas horas el nombre de Paolo Guerrero sonó fuerte en Vélez. Lo estuvieron analizando. A esta hora es más que no que sí", señaló Ertola al programa Fútbol como Cancha.

El periodista destacó que Guerrero no entra en los planes de Vélez principalmente por la edad, ya que el club argentino apostará por jugadores juveniles como Abielda Osorio y Santiago Castro, que no pasan los 20 años.

"Si bien Paolo Guerrero es un futbolista extraordinario, acá en Vélez evaluaron el último tiempo de él en el Avaí de Brasil y el descenso, y me parece que las actuaciones no convencieron en Vélez. La balanza de inclina en darle rodaje a los juveniles. Vélez es una cantera inagotable de juveniles", agregó.



El tema económico, otro punto en contra para Guerrero

"A esta hora es lejana la posibilidad de Paolo Guerrero. El nombre estuvo en carpeta hace 24 o 36 ahoras. El presupuesto de los equipos argentinos es muy chico y uno no puede tener demasiadas estrellas en el plantel y entre sus filas tiene a Diego Godín. Me parece inviable tener a Guerrero y a Godín dentro del mismo plantel, en un equipo que no va a jugar un torneo internacional en 2023", señaló Castro sobre Guerrero en Vélez.





Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana. | Fuente: Instagram

¿Guerrero a Newell's o Rosario Central?



En Argentina se reportó que Paolo Guerrero fue ofrecido a dos equipos tradicionales del fútbol argentino: Newell's Old Boys y Rosario Central. Por ello, RPP Deportes habló con Hernán Cabrera, periodista de LT8, quien en un inicio dio la información sobre el '9' y ahora comenta respecto a la posibilidad de ver al 'Depredador' en uno de estos elencos de la Liga Profesional.

"Aparentemente no lo van a tener en cuenta. No va a avanzar la negociación porque Newell's quiere un jugador más joven. Lo mismo pasó con Rosario", fue lo que comenta Cabrera en relación a Guerrero.