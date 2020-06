Paolo Guerrero delantero del Inter. | Fuente: AFP

El delantero de Fred, espera poder destacar en su debut con el Fluminense que chocará este domingo ante Volta Redonda en el reinicio del Campeonato Carioca, después de varios meses de paralizazión por la COVID-19.

En conferencia de prensa, elexjugador de la Selección de Brasil de 36 años destacó al entrenador Odair Hellman y se comparó con el peruano Paolo Guerrero y el argentino Andrés D'Alessandro, quienes han sido dirigidos por el DT brasileño en el Inter de Porto Alegre.

“Odair tuvo mucho éxito con Guerrero y D’Alessandro, y son del mismo perfil. Creo que tenemos que dejarlo claro, hoy con la edad no tendremos el rendimiento físico que teníamos con 20 años, pero podemos ofrecer buenos resultados. Odair no nos mencionó este ejemplo (Guerrero y D’Alessandro) para mí, ahora hablando contigo, estos dos jugadores se me vinieron a la mente y lo hicieron muy bien en el Inter jugando juntos. Lo que sea que Odair elija, pida hacer, será lo mejor para el grupo”, explicó Fred.

Fred ha militado en el Atlético Mineiro, Cruzeiro, Olympique (Francia) y en Fluminense, club donde también juega el delantero peruano Fernando Pacheco que fue convocado para el compromiso ante el Volta Redonda.