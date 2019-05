Paolo Guerrero ha anotado siete goles con la camiseta de Inter en el presente año. | Fuente: Prensa Inter/ESPN

A Paolo Guerrero le cae a pelo la camiseta de Boca Juniors, según Jorge Bermúdez. Al momento de ser consultado qué jugador debería fichar el cuadro 'xeneize' en el próximo libro de pases, el exfutbolista colombiano dio a conoccer en ESPN que escogería al 'Depredador' y además comentó que es un elemento que se adaptaría muy bien al equipo por su temple.

"He tenido siempre el foco en un '9' peruano que juega en Brasil y viene de tener una para prolongada. Con Paolo Guerrero, Boca Juniors sería otra cosa. No es porque 'Wanchope' Ábila no pueda ser el delantero titular, esto no es contra nadie. Lo que pasa es que hay jugadores con un temple que se ponen la camiseta de Boca y parece que les calza desde niño", dijo el 'Patrón' Bermúdez.

Recordemos que Paolo Guerrero ha sido vinculado a Boca Juniors en más de una ocasión, pero el traspaso a la entidad bostera en ningún momento se llegó a concretar por distintas razones. Ahora, el atacante de 35 años viene pasando un buen momento en el Inter de Porto Alegre y eso seguramente hará que se le relacione con distintos clubes en Sudamérica.