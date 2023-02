Paolo Guerrero es el goleador histórico de la Selección Peruana. | Fuente: Racing Club

Racing Club venció 3-1 a San Martín Formosa por la Copa Argentina y uno de los tantos llegó a través del atacante peruano Paolo Guerrero, que convirtió su primer tanto desde que llegó a la 'Academia' este 2023.

La emoción de Guerrero fue comprensible debido que no anotaba desde agosto del 2021. En una entrevista con TyC Sports, el atacante de 39 años reveló que un hincha vaticinó su tanto en el Estadio Centenario.

"Me tomé unas fotos con los hinchas, después del recibimiento que tuvimos en el hotel. Fue increíble. Uno de los hinchas me dijo que iba a ser un gol por todo el tiempo que había tomado para ellos”, señaló Guerrero, que acaba de jugar su tercer partido con Racing.

Asimismo señaló que poco a poco se acostumbrará al juego del equipo dirigido por Fernando Gago. "Más allá del sistema táctico de Fernando, yo tengo que adaptarme al equipo. Me gusta jugar de espaldas al arco pero si la pelota no llegar, crear mis jugadas. Si me quedo estático, es muy fácil para la defensa. Yo tengo que buscar mis situaciones de gol".



Guerrero sobre el titularato

"Lo voy llevando con mucha tranquilidad. Vengo manteniendo conversaciones con Fernando. Lo tomo con tranquilidad. Cada vez me voy sintiendo mejor, más cómodo. Al final, lo que yo más quiero es estar a disposición de Fernando", indicó Guerrero, que tiene su primera experiencia en el fútbol argentino después de haber jugado por una década en Brasil.

Guerrero jugó en Corinthians, Flamengo, Inter de Porto Alegre y Avaí.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo







Paolo Guerrero define para su gol en Racing Club. | Fuente: TyC Sports

Elogios para Paolo Guerrero

Luego del duelo que quedó en el Estadio Centenario del Club Atlético Sarmiento, el entrenador Fernando Gago no se guardó elogios para lo hecho por el exatacante del Flamengo, Corinthians e Internacional de Porto Alegre.

"La confianza de Paolo creo que ya no se la da un gol. Tiene una jerarquía y experiencia increíble", fue lo que dijo el director técnico de la 'Academia' hacia Guerrero, quien entró a la cancha a los 70 minutos.

Asimismo, el DT agregó que el también exjugador del Bayern Munich y Hamburgo en la Bundesliga "sabe a lo que vino y en qué situación está. Tiene que disfrutar y disfruta de los entrenamientos y de los minutos que le tocan".

Los otros goles del cuadro de Gago fueron obra de Gabriel Rojas y Óscar Opazo. El descuento del conjunto de San Martín llegó por medio de Óscar Chiquichano.





NUESTROS PODCAST

¿Qué es la "demencia frontotemporal"?

La familia del actor anunció en un comunicado que padece demencia frontotemporal. Aunque es una dura noticia, tener un diagnóstico claro sobre su situación relaja a los seres queridos de Willis. El Dr. Elmer Huerta, especialista en oncología y salud pública, explica los detalles de la enfermedad que padece la estrella de Hollywood.