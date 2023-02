Paolo Guerrero fue dirigido por Ricardo Gareca en la Selección Peruana. | Fuente: EFE

Paolo Guerrero sumó su tercer partido con la camiseta de Racing Club en el triunfo ante San Martín Formosa por los 32 avos de final de la Copa Argentina. El atacante de 39 años gana confianza y de paso recibe el respaldo del entrenador Fernando Gago que lo ha llevado de a pocos desde su llegada a fines de enero.

Gago destacó a Guerrero, aunque no ha sido el único debido que Ricardo Gareca también se refirió sobre su actuación en la Copa Argentina.

El exentrenador de la Selección Peruana llenó de elogios al exjugador de Bayern Munich y Hamburgo que superó una lesión a la rodilla para volver a competir en el primer nivel.

"De Paolo (Guerrero) no me sorprende nada. De Paolo, Farfán. Los vi luchar. Los vi hacer lo imposible para estar. Son grandes profesionales. Si está en Racing es por el profesionalismo de él. A la edad que tiene y volver a jugar con todo lo que le ha tocado pasar y sufrir, es para admirar", señaló en Movistar Deportes.

Guerrero "necesita minutos"

"Yo vi el partido. Cuando hizo el gol me causó alegría inmensa. Sé lo que luchó. Él necesita minutos. El otro día Gago le dio 20-30 minutos, hoy también. Estoy seguro que cada vez aumentará los minutos que tiene que estar. Lo veo y me causa alegría por todo lo que él ha luchado. Es un grande, Racing es un grande. Es fundamental que él haga un gol, le sirve para agarrar confianza", agregó el DT que podría colocarse el buzo de la Selección de Ecuador.





Paolo Guerrero define para su gol en Racing Club. | Fuente: TyC Sports

Paolo Guerrero se pronunció sobre hincha que vaticinó su gol

La emoción de Guerrero fue comprensible debido que no anotaba desde agosto del 2021. En una entrevista con TyC Sports, el atacante de 39 años reveló que un hincha vaticinó su tanto en el Estadio Centenario.

"Me tomé unas fotos con los hinchas, después del recibimiento que tuvimos en el hotel. Fue increíble. Uno de los hinchas me dijo que iba a ser un gol por todo el tiempo que había tomado para ellos”, señaló Guerrero, que acaba de jugar su tercer partido con Racing.

Asimismo señaló que poco a poco se acostumbrará al juego del equipo dirigido por Fernando Gago. "Más allá del sistema táctico de Fernando, yo tengo que adaptarme al equipo. Me gusta jugar de espaldas al arco pero si la pelota no llegar, crear mis jugadas. Si me quedo estático, es muy fácil para la defensa. Yo tengo que buscar mis situaciones de gol".





