El delantero recordó un hecho de cuando jugaba para Corinthians. | Fuente: AFP

El atacante Paolo Guerrero reveló que un policía le apuntó con un arma cuando militaba en Corinthians. El capitán de la Selección Peruana relató sus anécdotas en Brasil durante una conversación en un en vivo de Instagram con su amigo el 'Chino Take'.

"Te acuerdas cuando nos pararon en Sao Paulo. Nos bajaron [del auto] apuntando con un arma. Qué terrible. Lo único que le decía era: 'Baja el arma porque no somos ladrones'. Qué locura", dijo Guerrero, mientras recordaba el momento ahora entre risas. El motivo fue porque estaban en una ruta que dirigía a una de las favelas más peligrosas.

Asimismo, el 'Depredador' aseguró que no llegó a tiempo a su primer entrenamiento con Flamengo porque se quedó en el atrapado en el tráfico. "Tomé un tráfico de tres horas, creo. Me multaron, recuerdo, pero también me hicieron entrenar solo", aseguró Guerrero. 'Take' añadió que el delantero llegó una hora tarde a la práctica.

Paolo Guerrero llegó a Brasil en julio de 2012, tras su paso por Alemania. Llegó a Corinthians en aquel año y ganó el Mundial del Clubes, anotando el tanto de la victoria en la final ante Chelsea. Luego fichó por Flamengo en 2015 para finalmente llegar a Inter de Porto Alegre, su actual club, en 2018.