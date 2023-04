Paolo Guerrero lleva tres goles desde su llegada a Racing Club. | Fuente: Racing Club

Este fin de semana, la Liga Profesional de Argentina tendá más de un partido interesante. El líder River Plate visitará a Vélez Sarsfield de Ricardo Gareca, aunque también se disputará el Boca Juniors versus el Racing Club en La Bombonera.

Este viernes, en el programa F12 de ESPN se aseguró que Paolo Guerrero jugará desde el arranque como '9' de Racing Club en el enfrentamiento ante Boca, club donde milita el también peruano Luis Advíncula.

El 'Depredador' llega a este partido luego de ser titular frente a Aucas de Ecuador y Atlético Tucumán, que son los dos últimos partido de la 'Academia'.

De esta manera, según la información del medio argentino, se reafirma que el entrenador Fernando Gago consolida a Guerrero como inicialista de cara a un choque especial para el peruano de 39 años debido al enfrentamiento contra Advíncula.

Racing alinearía de la siguiente manera:

Racing en la tabla

Racing no viene bien en el torneo argentino, ya que en los últimos cuatro partidos perdió tres y empató uno. Una estadística nada favorable debido que solo ha sumado 18 puntos, mientras River Plate lleva 33 unidades.

Por su parte, Boca Juniors también se encuentra en una crisis de resultados al ubicarse en el puesto 18 con 15 unidades.





Lesión de Paolo Guerrero "pasó al olvido"

En su llegada, Paolo Guerrero trabajó de menos a más en el tema físico en Racing Club y actualmente es una delantero importante en el equipo que dirige Fernando Gago. Es así, que el exdelantero de Bayern Munich y Hamburgo aseguró que su lesión a la rodilla "pasó al olvido".

"El tema de la rodilla está pasando al olvido y me pude recuperar total... En mi país me pusieron en duda muchas personas y me dolió mucho, pero igual yo no escucho mas que a mi familia, a esa gente que me quiere y que me hace cariño, los escucho. Es una fortaleza", señaló hace unos días a RPP en Argentina.





