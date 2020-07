El entrenador de Orlando City habla de Gallese. | Fuente: Orlando City

El entrenador de Orlando City, Óscar Pareja, llenó de elogios al arquero peruano Pedro Gallese que fue fundamental en el triunfo por 3-1 ante New York City en la segunda fecha de la MLS in Back.

"Lo de Pedro (Gallese) fue muy bueno, porque los grandes arqueros aparecen cuando se les necesitan. En el momento más oportuno él estuvo hoy (ayer), nos dio mucha seguridad y de verdad que lo felicito", señaló el estratega en conferencia de prensa.

Entre otras atajadas, Gallese sobresalió por la doble tapada en el minuto 77 que fue clave para que New York City no iguale 2-2 en el en el ESPN Wide World of Sports Complex.

Con este resultado, Orlando City se sitúa líder en solitario del Grupo A con seis puntos, seguido del Philadelphia Union con tres y del Inter Miami y New York City, que no han puntuado. Además ya aseguró su pase a los octavos de final del MLS in Back.

El próximo partido del equipo de Pedro Gallese será ante el Philadelphia, compromiso a jugarse el 20 julio a partir de las 7 de la noche (hora peruana).