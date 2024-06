Piero Quispe revela conversación previa a la final contra Alianza Lima: "Acá le sacamos la cabeza"

Piero Quispe es una de las principales figuras de Pumas UNAM. En la temporada pasada, el volante nacional se consagró campeón con Universitario de Deportes, siendo muy superior en ambas finales.

En conversación con La Fe de Cuto, reveló una conversación previa al encuentro de vuelta disputado en Matute. Según contó, cuando vio la alineación del cuadro blanquiazul, se sorprendió y dijo que les "sacarían la cabeza".

"Me acuerdo de que estábamos Andy (Polo), Oreja (Flores) y (Alex) Valera tranquilos, viendo sus videos. Entonces, nos traen los titulares de ellos. El profe (Jorge Fossati) nos dice quiénes iban a jugar y nos quedamos sorprendidos. ¿Van a jugar con línea de cinco? Nos miramos y dijimos 'acá le sacamos la cabeza'", indicó Quispe.

Luego, explicó el porqué de dicha expresión, afirmando que jugar con línea de cinco es difícil y se tienen que hacer varios entrenamientos.

"Jugar con línea de cinco no es fácil. Tienes que entrenarlo. No vas a cambiar de un día para otro. En cambio, el profe (Jorge) Fossati, desde que llegó a la 'U', entrenábamos todos los días y dijimos 'acá le sacamos la cabeza' y desde el primer minuto se sintió que nosotros éramos superiores. Fue un silencio total. Lo matamos. Ya no tuvieron reacción. Jugamos un partidazo, hasta mejor que en la ida", complementó.

Piero Quispe y la vuelta olímpica en Matute

Tras ello, el volante nacional contó algunos detalles de cómo se dio la vuelta olímpica y el momento en que Yuriel Celi tomó la bengala que les lanzaron.

"Hicimos un gran partido y, gracias a Dios, campeonamos. Me acuerdo de que, después de la final, pasó todo, salimos para el hotel, cantábamos, se fue la luz... pasó de todo", dijo en un inicio.

"Fue bonito, primero, por cómo campeonamos en su estadio, cuando dimos la vuelta y cuando tiraron la bengala… yo pensaba que cuando Yuriel (Celi) lo iba a agarrar, lo iba a devolver, pero cuando lo alzó, fui extremadamente feliz ver al cuerpo médico, utileros, al coach, fue un momento bastante feliz", finalizó.

