El penal que falló Raúl Ruidíaz en primera jornada de la MLS. | Fuente: FS1

No pudo ser. Raúl Ruidíaz fue titular este viernes en el partido entre Seattle Sounders vs. Minnesota United por la fecha 1 de la Conferencia Oeste de la MLS 2021 y el delantero nacional no estuvo fino.

Sucede que Raúl Ruidíaz falló un penal en el primer tiempo para poner por delante al Seattle Sounders, en condición de local, frente al Minnesota United.

Más información en breve...