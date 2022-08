Raúl Ruidíaz | Fuente: Sounders FC

El último viernes, Seattle Sounders empató por 3-3 ante LA Galaxy por la Major League Soccer y, por su parte, Raúl Ruidíaz, delantero peruano de los 'sounders', fue autor de uno de los goles y tuvo un destacable desempeño que lo hizo ser considerado dentro del plantel ideal de la jornada en el torneo estadounidense.

El plantel ideal consta de 18 jugadores y, más allá de su actuación ante LA Galaxy, los considerados titulares fueron los atacantes Agada, Carranza y Quioto, mientras que el ex delantero de Universitario de Deportes se encuentra en el banquillo de los suplentes.

Como se recuerda, Raúl Ruidíaz solo ha podido disputar trece encuentros en la presente temporada debido a que ha sufrido algunas lesiones, por lo que solo ha marcado seis goles y ha dado dos asistencias. Asimismo, la 'Pulga' fue autor del gol del triunfo en el duelo de las estrellas entre MLS All-Stars y Liga MX All-Stars.

Juan Reynoso elogió a Raúl Ruidíaz:

Por su parte, el nuevo entrenador de la Selección Peruana fue consultado sobre la posibilidad de convocar al delantero para los próximos encuentros amistosos: "A mí me gusta mucho y no es un secreto. Raúl (Ruidíaz) es de esos delanteros que no lo quieres marcar, porque pareciera que no están en la cancha, que se desconecta", sostuvo Reynoso en Al Ángulo.

Asimismo, Reynoso agregó: "No lo ha favorecido por momentos la estructura de juego y las pocas o muchas veces que ingresó, el partido ya estaba con los rivales muy atrás. No había tanto espacio para que Raúl juegue entre líneas para que termine definiendo dentro del área".