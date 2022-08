Raúl Ruidíaz y un nuevo tanto en la MLS 2022. | Fuente: ESPN

El área rival es su lugar. Raúl Ruidíaz anotó un nuevo gol con la camiseta del Seattle Sounders en un cotejo por la Major League Soccer (MLS).

Este viernes, Raúl Ruidíaz fue titular en la visita del Seattle Sounders ante Los Angeles Galaxy y en el segundo tiempo fue el encargado de anotar el parcial 2-2 en el duelo Dignity Health Sports Park (Carson). La anotación del internacional con la Selección Peruana fue a los 61'.

Nicolás Lodeiro, por el sector izquierdo, recibió la pelota y no la pensó dos veces: envió un centro directo al área. Es así que Ruidíaz se elevó y sin marca alguna conectó para lo que fue la igualdad de su conjunto.

Gol de Ruidíaz con el Seattle Sounders contra Galaxy

Así fue el gol de Raúl Ruidíaz frente al Galaxy. | Fuente: ESPN

Es más, el cuadro del Seattle caía 2-0 y lo dio vuelta por un momento, pero al final todo quedó 3-3. Además del delantero peruano anotaron Kelyn Rowe y Jordan Morris.

Por su parte, para la tienda 'angelina' marcaron Javier 'Chicharito' Hernández, Víctor Vázquez y Dejan Joveljic. También, fue el debut de Ruqui Puig, exjoven promesa del Barcelona, en el elenco local.

Con el punto sumado, el equipo de Raúl Ruidíaz se puso en la séptima posición de la Conferencia Oeste, ahora con 33 puntos.

Previamente, el popular 'Pulga' había anotado un gol de penal el pasado 10 de agosto en el Juego de Las Estrellas de la MLS contra la Liga MX.

Su anotación ante el Galaxy se da luego de las declaraciones del nuevo entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, quien lo elogió.

"A mí me gusta mucho y no es un secreto. Raúl (Ruidíaz) es de esos delanteros que no lo quieres marcar, porque pareciera que no están en la cancha, que se desconecta, pero de pronto", dijo el DT.

NUESTROS PODCAST

Casi la mitad de las muertes por cáncer en el mundo, son prevenibles

A nivel mundial, casi la mitad de las muertes por cáncer pueden atribuirse a factores de riesgo prevenibles, incluidos los tres principales riesgos: fumar, beber demasiado alcohol o tener un índice de masa corporal alto, sugiere un nuevo artículo.