Raúl Ruídiaz tras convertirse en el goleador histórico del Seattle Sounders: "A mí nadie me ha regalado nada"

Raúl Ruidíaz es uno de los jugadores peruanos en el fútbol del exterior y en medio de los partidos de selecciones destacó con la camiseta del Seattle Sounders.

En partido ante San José Earthquakes con la MLS, Raúl Ruidíaz anotó un gol de penal y esto significó que llegue a los 80 con la camiseta del Seattle Sounders, siendo el goleador histórico del club estadounidense en todas las competencias. Tras pasar el récord, dio cuenta de la felicidad que siente al estar en lo más alto.

"Voy a ser honesto, como siempre lo he dicho. Uno se siente orgulloso, yo me siento orgulloso porque es un gran reto salir de tu país y ser el goleador histórico de un club muy importante", dijo Ruidíaz en conversación Área Sports Net.

Raúl Ruidíaz, goleador histórico de Seattle Sounders

Luego, el popular 'Pulga' agradeció a sus compañeros de equipo, ya que si bien es parte de un colectivo, sin las asistencias de estos no llegarían los goles.

"Eso me llena de orgullo porque sé que a mí nadie me ha regalado nada. He trabajado muy fuerte para lograr cosas. Me enfoco en lo grupal, pero lo personal viene de la mano gracias a mis compañeros", remarcó.

Por último, Raúl Ruidíaz aguarda seguir en racha con la camiseta de Seattle Sounders. De momento, en la actual campaña de la MLS cuenta con dos anotaciones.

"Espero seguir así, espero seguir dando alegrías y extender el récord que es lo más importante", agregó el también exatacante de Universitario de Deportes, FBC Melgar y Monarcas Morelia.

Lo que le viene al equipo de Raúl Ruidíaz

Este sábado, el Sounders de Ruidíaz visitará al Galaxy, en donde está el volante español Riqui Puig, en el marco de una nueva jornada de la MLS 2024.

Están en la necesidad de lograr la victoria, esta vez en condición de visitante, ya que su conjunto marcha en el último puesto de la Conferencia Oeste con solo dos puntos en cuatro partidos jugados.

