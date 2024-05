Raúl Ruidíaz recibió elogios de DT de Seattle Sounders: "No hay muchos jugadores en esta liga que tengan su astucia"

Raúl Ruidíaz anotó un doblete, con un golazo desde los 50 metros incluido, y lideró la victoria por 2-3 de Seattle Sounders en el campo del Philadelphia Union en una fecha más de la Major League Soccer (MLS).



El partido se jugó tras ser aplazado el pasado 9 de marzo por la fuerte lluvia que caía en Philadelphia. Ruidíaz alcanzó los seis goles en esta temporada de la MLS y rompió la igualdad a los 13 minutos al aprovechar un fallo del Union en el centro del campo, disparó con la derecha poco después de la línea del centro del campo y sorprendió al meta, que estaba fuera de la portería.



Tras el pitazo final, el delantero peruano recibió elogios de su entrenador, Brian Schmetzer, quien destacó sus dos goles, especialmente el primer tanto que es uno de los mejores goles del temporada en la MLS.

“Bueno, permítanme empezar diciendo que el primer gol de Raúl fue el clásico Raul. No hay mucha gente en esta liga que tenga la astucia, la conciencia de juego para entender y ver ya que el portero estaba fuera de posición. Y no hubo dudas. No hubo dudas. Tan pronto como la pelota estuvo ahí, supo lo que iba a hacer", señaló.

Seattle Sounders sumó su segunda victoria de una temporada hasta este momento muy complicada y son duodécimos en el Oeste de la MLS.

Golazo de Raúl Ruidíaz en el Seattle Sounders. | Fuente: Apple TV