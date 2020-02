Raúl Ruidíaz: "Si tienes familia, tienes que pensarlo dos veces venir a México" | Fuente: Twitter

Raúl Ruidíaz jugó dos años en Monarcas Morelia de México y llegó a irse con la etiqueda de ídolo. Fue goleador del equipo e incluso marcó el gol decisivo para evitar el descenso. En junio del 2018 se fue a la MLS (Estados Unidos), justo cuando el estado de Michoacán alcanzaba uno de sus máximos índices de inseguridad y homicidios (31) en toda su historia.

En diálogo con ESPN, el peruano se refirió sobre cómo es que vivió esa etapa de inseguridad en suelo azteca. "Si vienes soltero no influye tanto, pero si tienes familia tienes que pensarlo dos veces venir a México. No puedes ser ajeno a lo que pasa en tu estado, viví tantas cosas y vi tantas otras, que influyó mucho para elegir la MLS", contó el atacante de 29 años.

El ahora jugador del Seattle Sounders de la MLS dijo que afortunadamente no vivió ningún episodio negativo durante su estadía. "Tuve muchos percances cuando estuve en México, cuando íbamos a comer o a cenar, pero amenazas no. Afortunadamente ahora soy muy feliz. Todo me tocó de lejitos", sentenció.