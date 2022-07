Alexander Callens y Raúl Ruidíaz en el equipo de las estrellas de la MLS | Fuente: New York City / Seattle Sounders

DATO Por tercer mes consecutivo, Alexander Callens ha sido considerado como el mejor jugador del New York City.



Los peruanos Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders) y Alexander Callens (New York City) figuran en la lista de 26 convocados para el partido de las estrellas (All-Satar) de la MLS.

La liga anunció hoy la lista de jugadores que participarán en un partido que enfrentará a los mejores de la MLS contra los más destacados de la Liga MX.



El Allianz Field de St. Paul, que es el estadio en el que juega sus partidos el Minnesota United, acogerá el próximo 10 de agosto este encuentro que servirá de revancha al All-Star del año pasado, en el que el combinado de la MLS derrotó en los penaltis al de la Liga MX tras terminar el encuentro 1-1.



En la convocatoria también destacan Carlos Vela y 'Chicharito' Hernández, el equipo de la MLS incluirá a los tres máximos goleadores de la temporada hasta el momento: el argentino Valentín 'Taty' Castellanos (New York City), su compatriota Sebastián Driussi (Austin) y el colombiano-estadounidense Jesús Ferreira (Dallas).



El argentino Luciano Acosta (Cincinnati), el mexicano-estadounidense Julián Araujo (LA Galaxy), el español Carles Gil (New England Revolution), el ecuatoriano Diego Palacios (LAFC), el argentino Emanuel Reynoso (Minnesota United) y el español Ilie Sánchez (LAFC) completan la lista de hispanos seleccionados.



New York City, vigente campeón de la MLS, y LAFC, el mejor equipo de este curso por ahora, son los equipos que tendrán más representantes en el All-Star con tres jugadores cada uno

La lista completa de los convocados para All-Star de la MLS

