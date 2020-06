Feyennord se despidió oficialmente de Renato Tapia | Fuente: Instagram

Tras cuatro temporadas y media, Renato Tapia culmina su etapa en el Feyenoord de Rotterdam. Uno de los grandes clubes de la Eredivisie, le abrió las puertas luego de destacar con el FC Twente y durante su periodo en la institución jugó 69 partidos oficiales, participando también en la Champions League y la Europa League.



El mediocampista peruano había anunciado semanas atrás que no le renovarían su contrato luego del 30 de junio, fecha cuando será agente libre.

Así, esta vez fue el Feyenoord que compartió su mensaje de despedida a través de le redes sociales. "Te deseamos lo mejor, Renato Tapia", fue la publicación del club, que adicionalmente le realizó una entrevista dentro del De Kuip, estadio donde juega de local en la Eredivisie.

"Crecí aquí y continúo con un buen sentimiento. Jugar en De Kuip siempre fue genial, definitivamente lo extrañaré. Al igual que los chicos que he conocido por un tiempo. Será extraño no estar con ellos en un solo campo y en el mismo vestidor. La despedida se va a poner emotiva, aunque sé que los volveré a ver", dijo el futbolista.

Desde que informara que no seguirá en Feyenoord, a Renato Tapia se le ha vinculado al Celta de Vigo de España y el Rangers de Escocia. Ya con el pasaporte comunitario, no ocupará plaza de extranjero en Europa, factor favorable para continuar en el 'Viejo continente'. Si bien no ha dado pista clara de dónde continuará su carrera, su paso por la Eredivisie ha finalizado, según el mismo dejó entrever.

"Ha sido un gran viaje en los Países Bajos. ¿Qué depara el futuro? Veremos", mencionó.