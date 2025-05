Renato Tapia: ¿qué resultados necesita Leganés para evitar el descenso en la última fecha de LaLiga?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Barcelona le ganó la pulseada al Real Madrid por el título del fútbol español, sin embargo, LaLiga 2024-2025 mantiene la emoción para la última fecha con cinco equipos jugándose algo este fin de semana, entre ellos el Leganés del peruano Renato Tapia.

Al conjunto ‘pepinero’ le costó el retorno a la Primera División y a lo largo del curso se mantuvo cerca de los puestos de descenso. En la penúltima jornada de LaLiga consiguió una victoria clave en la visita a Las Palmas (0-1), resultado que le sirve para llegar con opciones de salvación a la fecha de cierre.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

Leganés o Espanyol: uno se va

Real Valladolid y Las Palmas son los equipos que ya perdieron la categoría. El Leganés es 18° con 37 puntos y de momento es el tercer elenco que se va a la baja.

El otro conjunto involucrado con el descenso es el Espanyol, 17° con 39 unidades, y hasta aquí continuando en Primera División. El fin de semana cayó 2-0 ante Osasuna y registró su quinta derrota consecutiva.

Espanyol depende de sí mismo. El cuadro ‘perico’ está obligado a no fallar en la última cita para salvarse. Si gana en casa a Las Palmas mantiene la categoría, pero también les vale que no gane el Leganés. Sin embargo, si se produjera una igualdad de puntos, el 'golaverage' no le favorece. Este factor considera la diferencia de goles en los dos duelos particulares de los equipos involucrados.

Para el Leganés la situación es complicada, pero no imposible. El conjunto de Renato Tapia, eso sí, necesita casi de un milagro, pues no depende de sí mismos. Los ‘pepineros’ deben derrotar al Valladolid en condición de local y esperar que Espanyol no gane.

"Tenemos 37 puntos, debemos ganar el domingo y esperar a que el Espanyol no lo haga. Lo que está en nuestras manos es llegar a 40 puntos, que normalmente dan para estar salvados, pero este año pinta que va a estar más caro", dijo el técnico Borja Jiménez.

Renato Tapia apunta a ser titular en el mediocampo del Leganés, conjunto que en su último partido como local le ganó 3-2 al Espanyol.

LaLiga 2024-2025: tabla de posiciones

17° Espanyol --> 39 puntos

18° Leganés --> 37 puntos

19° Las Palmas --> 32 puntos

20° Valladolid --> 16 puntos

Los tres últimos equipos de la clasificación pierden la categoría.