Kimberly García: "Necesitaba desconectar después de París y ahora tengo más fuerzas para el Mundial" [ENTREVISTA]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Kimberly García volvió a las pistas luego de una pausa más prolongada de las que habitualmente realiza. Tras la insatisfacción que le marcó la experiencia de los Juegos Olímpicos de París, regresó a competir colgándose la medalla de plata en cada una de las pruebas del Race Walking Tour, mejorando sus tiempos después de cada evento.

Solo en el ciclo olímpico anterior, consiguió tres títulos mundiales y cinco medallas individuales en mundiales. Campeona en dos eventos de una misma edición (2022), algo sin precedentes en el deporte peruano, pero con todo ello, sintió la necesidad de una desconexión para replantearse seguir.

Kimberly García, patrocinada por ‘PERU LNG’ y ‘Hunt Oil Company of Perú’, atiende a RPP renovada en energías y llena de confianza para el reto más importante que tendrá este año, el Mundial de Atletismo 2025 en Tokio.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cuándo volverás a competir?

Estaré viajando nuevamente el 2 de junio para competir en La Coruña (Gran Premio Cantones, sábado 7 de junio). Con esa prueba se termina nuestra preparación, luego de ahí no hay más hasta el Mundial de Atletismo en Tokio.

Ganaste medallas de plata en tus tres pruebas de la temporada, ¿cómo has visto tu rendimiento del año hasta aquí?

He parado bastante tiempo después de los Juegos Olímpicos, comencé un poco tarde a entrenar. Lo tomamos con calma porque el Mundial todavía es en setiembre, entonces teníamos bastante tiempo para ello. En Dudince lo único que buscábamos era la marca para los 35km, aunque igual obtuve el segundo lugar. Al final la marca la conseguimos. En Rio Maior y en Polonia la meta era ver qué nos faltaba, evaluar cómo iba nuestro entrenamiento. No buscábamos ganar en todas las competencias, sino qué cosas corregir y cómo nos sentíamos. En La Coruña será igual viendo cómo llegamos al Mundial, que es el gran objetivo del año.

¿Y vas acercándote al nivel que esperas?

No competía desde agosto, estuve de vacaciones. Volver a la rutina de entrenamientos, a las competencias, todo ello nos lleva a evaluar. En mi última prueba hice 01:28:30, no es mi mejor tiempo en 20 kilómetros, pero vamos yendo poco a poco.

Kimberly García | Fuente: RPP

¿Por qué esta vez tu pausa deportiva fue más larga que en temporadas anteriores?

No había parado desde el 2021, no tenía vacaciones. Ha sido bueno desconectar, porque fueron tres años en los que he estado muy metida en las competencias. Después de cada ciclo es bueno desconectar un poco, evaluar, trazarse nuevos objetivos a futuro, por eso necesitaba parar por completo y ver si tengo esa motivación aún de querer seguir en esto. El deporte es sacrificado, pero me gusta, viajo bastante, me alejo de la familia, debo ser muy disciplinada si quiero conseguir cosas grandes. Era necesaria la pausa para volver con más ánimos, sigo con ese deseo de conseguir logros para el Perú.

Mencionas “desconectar”, ¿eso tiene que ver también con lo sucedido en París 2024 y donde lamentablemente no pudiste hacer la presentación que deseabas?

Lo que pasó en París fue algo bastante fuerte, muy doloroso, mis expectativas eran altas y era posible llegar a algo grande en los Juegos Olímpicos. No se dio, eso ya lo evalué con mi entrenador, sacamos cosas buenas y malas, como decimos ‘el deporte es así’, puede haber más caídas que victorias. Ahora estoy aquí, intentándolo una vez más. En ese tiempo necesitaba despejar y hoy tengo más fuerzas.

¿Qué metas te trazas para el Mundial de Atletismo de Tokio?

El Campeonato Mundial es súper importante, van a estar las mismas chicas con las que competí en los Juegos Olímpicos, el nivel es fuerte, será muy duro. Debo dar lo mejor allá y buscar una medalla, sea oro, plata o bronce. Si doy lo mejor de mí, voy a estar satisfecha, más allá de una medalla.

Kimberly García | Fuente: RPP

Esta semana Evelyn Inga y Mary Luz Andía ganaron el Campeonato Panamericano en Colombia. ¿Crees que se confirma el crecimiento de Perú en la marcha atlética?

Estoy contenta por las chicas, a ambas las conozco mucho tiempo. Sé que ganaron por equipos (35 km femenino), pero todavía falta masificar bastante la marcha atlética. Yo vivo en Huancayo y aún no hay muchos niños que practican este deporte, prefieren correr, porque hay más carreras que se organizan allá y en marcha es lo contrario. Yo creo que seguimos siendo los mismos, no veo a niños que estén mucho en esta disciplina, a pesar que nosotros consigamos logros, aún falta hacer más actividades para motivar al resto, con competencias regionales o empresas que promuevan ello.

¿Qué se puede hacer?

He pensado para este año hacer una competencia de marcha atlética, tal vez de 1km o 2km, motivándolos con premios y la gente conozca un poco más.

¿Los Ángeles 2028 aparece ya en tu planificación?

Cuando comencé a entrenar, me tracé ir hasta los próximos Juegos Olímpicos, pero me voy a enfocar en las competencias próximas, las más cercanas. Ahora la meta es el Mundial.

¿Piensas que el Mundial de Tokio es una oportunidad de revancha contigo misma?

Es una competencia más, las revanchas ya se terminaron. Es un nuevo comienzo y quiero probarme a mí misma en qué nivel estoy, volver a alcanzar logros que anteriormente conseguí, pero revanchas ya no.

Kimberly García | Fuente: RPP