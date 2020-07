Renato Tapia fue comparado con Casemiro. | Fuente: AFP

Renato Tapia fue anunciado este martes como nuevo jugador del Celta de Vigo, de LaLiga de España. Este pase no fue ajeno a Juan Jayo, quien militó en el mismo equipo en el año 2001. El 'Pulpito' llenó de halagos al volante de 24 años, e incluso lo comparó con Casemiro, brasilero del Real Madrid.

"Estoy muy feliz por Renato, ir a la Liga española le va a caer muy bien, va a poder seguir creciendo y le va a ayudar a mejorar en su fútbol. Salvando las diferencias, Renato Tapia tiene mucha similitud con Casemiro. Tienen ese mismo modo de jugar. Renato ha aprendido a poder meterse entre los centrales y también a llegar al área rival", dijo Juan Jayo a Radio Ovación.

Además, el exjugador del Celta de Vigo nombró las virtudes del volante de la Selección Peruana. "A pesar de que no es tan alto, sabe ganar de cabeza y eso le puede servir bastante al Celta, que este año le ha faltado esa consistencia defensiva. En España tienes que jugar rápido, a uno o dos toques y más en esa posición, eso le va a servir a Renato", dijo.

Por otro lado, Juan Jayo hizo una comparación con Pedro Aquino. "Ambos han tenido una evolución bastante importante, Aquino me ha sorprendido mucho. Ir al fútbol mexicano le ha servido y no tiene temor de pisar el área. Renato me ha sorprendido porque, Incluso cuando no tenía continuidad, ha rendido en la Selección Peruana. Sigo pensando que él, por haber terminado su formación en Europa, está un paso adelante", aseguró.