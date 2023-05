Renato Tapia y el mensaje a la afición del Celta antes de jugarse la permanencia: “Acá se viene a luchar”

Para el último tercio de la temporada en LaLiga 2022-23, el objetivo del Celta de Vigo apuntaba a meterse a una competición europea para el siguiente curso. El sétimo puesto estaba solo a dos casilleros, pero el equipo de Renato Tapia cayó en un bache que cambió todo: solo un partido ganado de los últimos once disputados, comprometiéndose seriamente con el descenso.

A solo una jornada para el final de LaLiga, Celta de Vigo tendrá que luchar para evitar la baja, por lo que Renato Tapia expresó compromiso de parte del plantel para evitar la catástrofe.

“Lo único que se puede hacer en estos momentos es creer. Voy a dar la vida por el Celta. Hemos podido conversar, ver lo que está afectando, escuchar distintas formas de pensar, posturas de cada persona que otro no tenía, retroalimentación que ha servido para poder afrontar semana, que va a ser larga, de la mejor manera”, dijo el peruano en rueda de prensa.

Celta de Vigo ocupa el puesto 17 en LaLiga (40 pts). Solo queda un elenco por descender y actualmente se está yendo a Segunda el Valladolid, 18vo en la clasificación (39). Comprometidos también están Almería (40), Valencia (41), Getafe (41) y Cádiz (41).

En la última fecha, el Valladolid chocará contra Getafe, dos comprometidos con la baja, por lo que a Celta le bastará un empate para asegurar su salvación. Eso sí, el rival en Balaídos será el campeón Barcelona.

“Todos los jugadores que vienen aquí piensan en hacer la mejor temporada posible y poder llegar a Europa. Me ha tocado estar muchos partidos en la banca y se sufre; no me imagino la gente en la grada. No solo nos vamos a salvar nosotros, ellos nos van a salvar para salir de esta situación. Los necesitamos. Puedo decir mil cosas, pero no puedo convencer a la gente de que las cosas están bien, no”, dijo Renato Tapia.

Renato Tapia, que esta temporada se ha desempeñado principalmente como defensor central, recalcó en su mensaje a la afición del Celta el compromiso de los jugadores por mantenerse en la máxima categoría del fútbol español.

“Acá se viene a luchar, por la ciudad, por el escudo, por Galicia. Somos el único equipo de Galicia que está en Primera División. De eso hay que estar orgullosos. La gente que viene acá se mata trabajando. Las personas que vienen aquí se levantan muy temprano para que este club siga funcionando y eso el fin de semana nosotros tenemos que hacerlo notar”, finalizó el peruano.

