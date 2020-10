Cristian Benavente en Antwerp. | Fuente: Royal Antwerp

Royal Antwerp encadenó su cuarto triunfo consecutivo al derrotar 3-2 a Beerschot y con ello se apoderó del liderato de la Liga de Bélgica. El volante peruano Cristian Benavente fue convocado para el partido, pero se quedó entre los suplentes.



Benavente, que fue titular ante Lodogorest en la Europa League, fue testigo de un nuevo triunfo de Antwerp, que anotó gracias a Lior Refaelov (7'), Simen Kristiansen Jukleroed (15') y Dieumerci Mbokan (74'). Beerschot convirtió a través de Musashi Suzuki (25') y Musashi Suzuki (73').

Antwerp llegó a este partido tras vencer a Cortrique (3-1), Mechelen (4-1) y Zulte Waregem (3-1).

El equipo de Benavente sumó 20 puntos y ahora se encuentra en la cima del campeonato belga. Brujas (19) y Sporting Charleroi (19) son sus máximos perseguidores. Su próximo encuentro será ante el Anderlecht.

Anotó en Europa tras casi dos años

Cristian Benavente se está ganando un espacio eN Royal Antwerp. Debutó con el cuadro belga y anotó un gol en la victoria 3-0 ante el Zulte Waregem.

Benavente no marcaba un gol desde el 6 de abril de 2019, cuando celebró un doblete con el Pyramids en un choque frente al Ismaily. En Europa, no anotaba desde diciembre de 2018, cuando precisamente estaba en las filas del Waregem. En aquella ocasión, hizo un tanto al Charleroi y, desde entonces, casi dos años, no había visto portería.