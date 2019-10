Miguel Trauco ha jugado siete partidos en la temporada con el Saint Etienne. | Fuente: Prensa Saint Etienne

Miguel Trauco llegó al Saint Etienne en el último libro de pases proveniente del Flamengo después de su gran actuación en la Copa América 2019 con la Selección Peruana. A pesar del cambio de entrenador, el lateral tarapotino siguió sumando minutos con el club francés pero la sorpresa en sus hinchas cayó con miras al partido ante Oleksandria por la fase de grupos de Europa League.

Por primera vez desde su llegada a Saint Etienne, Miguel Trauco no formó parte de una lista de convocados y no podrá disputar el tercer duelo de su elenco en la Europa League. Dentro de la lista de concentrados por la entidad francesa, el nombre del marcapunta peruano no está presente y todo indica que su lugar lo ocupará Timothee Kolodziejczak.

Se espera que Miguel Trauco reaparezca con el Saint Etienne en su partido frente al Amiens SC por la Ligue 1 este fin de semana. El futbolista de 27 años viene de disputar los dos amistosos de la Selección Peruana frente a Uruguay en la última fecha FIFA en el estadio Centenario de Montevideo y el Estadio Nacional de Lima.