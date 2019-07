Alejandro Duarte inició su carrera profesional con Juan Aurich en 2012. | Fuente: Prensa Zacatepec

Alejandro Duarte estuvo muy cerca de regresar a la Primera División Peruana. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el portero del Zacatepec dio a conocer que tuvo una propuesta de un equipo que iba a disputar la Copa Libertadores 2019, pero finalmente no pudo concretar su préstamo debido a la postura de un dirigente de Lobos BUAP.

"Quise volver al fútbol peruano en diciembre porque en los primeros meses en Lobos BUAP no jugué y tuve una oferta de un club que iba a jugar la Copa Libertadores. Convencí al entrenador para que me liberara seis meses, pero al final un directivo no quiso que me vaya y bloqueó la operación. Fue bastante triste porque tampoco jugué mucho en el siguiente medio año", dijo.

Por otro lado, Alejandro Duarte fue consultado sobre la posibilidad de volver a ser llamado a la Selección Peruana. El golero nacido en Munich indicó que eso está en manos del comando técnico, pero hará todo lo que está en sus manos para que su nombre figure en una nómina de convocados una vez más.

"Si vuelvo a la Selección Peruana ya es un tema muy personal del comando técnico por su valorización del rendimiento de cada jugador y la liga en la que está. Creo que la Segunda de México está en un buen nivel por lo que he visto, lo que mis compañeros me han dicho y lo que he podido comprobar, pero al final uno tiene que verla y sacar sus propias conclusiones. Lo que me queda a mí es enfocarme en lo que está en mis manos", sentenció.