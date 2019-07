Ricardo Gareca se refirió sobre Christian Cueva. | Fuente: AFP

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, se pronunció sobre el video donde aparece el mediocampista Christian Cueva orinando en el aeropuerto Jorge Chávez.

"Todavía no he querido ver las imágenes de todo lo que me han dicho. Las veré en su momento y veré el grado de repercusión. Siempre tratándose de jugadores muy populares, de la selección, pueden tener una repercusión importante", declaró el 'Tigre' Gareca en entrevista a América Noticias.

Cueva fue captado en evidente estado de ebriedad en el primer terminal aéreo del país. Un hecho bochornoso que provocó cientos de críticas contra el jugador del Santos de Brasil.

Es más, Cueva podría ser sancionado por miccionar en la vía pública de acuerdo con el artículo 205 del Código Penal del país.